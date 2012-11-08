Превращаю буковки-петельки в ажурные тексты-кружева

Для чего вы работаете? - спросил прохожий каменотесов. Первый ответил: "Чтобы иметь пищу", второй сказал: "Чтобы обтесать камни для той стены". Третий произнес: "Чтобы построить этот замечательный храм". (Луций Анней Сенека (Младший))

Я - копирайтер – человек, готовящий вкусные статьи из любых ингредиентов заказчика.

Приглашаю в гости - обещаю вкусно накормить.

Меню:

• продающие тексты на первое - блюдо, от которого никто не отказывается добровольно. Попробовав его один раз на вкус, начинаете использовать его везде: на сайтах-визитках, интернет-магазинах, рассылках и др.

• контент для сайтов основное блюдо – здесь всегда только уникальные рецепты, выдержанные по стилю, отвечающие необходимой тематике и выполненные в нужном объеме

• SEO – оптимизированный контент на десерт – изюминка, помогающая продвижению вашего основного блюда в больших кулинарных книгах поисковых систем, в результате чего поклонников вашей кухни становится неизмеримо больше.

Спросите: зачем вам эта кухня?

Отвечаю:

• Ваши товары улетают, как горячие пирожки

• с такой кухней можно удержать любых VIP – клиентов

• трафик посещаемости сайта растет, как на дрожжах

• Вы, как гурман, получаете истинное удовольствие от изысканного блюда

Что Вы получаете взамен, работая со мной?

• добросовестного работника с высшим образованием и огромным опытом работы, знающего, к тому же, толк в хорошей кухне

• всегда нежно отношусь к вкусам заказчика и стараюсь не злоупотреблять приправами

• блюда всегда подаются горячими и в срок

• в любой момент могу внести изменения в рецепты по желанию заказчика посредством современных средств связи

Цены на блюда оговариваются с каждым заказчиком индивидуально.