Ladycopy

Марина Ladycopy

 
52 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Превращаю буковки-петельки в ажурные тексты-кружева

Для чего вы работаете? - спросил прохожий каменотесов. Первый ответил: "Чтобы иметь пищу", второй сказал: "Чтобы обтесать камни для той стены". Третий произнес: "Чтобы построить этот замечательный храм". (Луций Анней Сенека (Младший))

Я - копирайтер – человек, готовящий вкусные статьи из любых ингредиентов заказчика.

Приглашаю в гости - обещаю вкусно накормить.

Меню:

• продающие тексты на первое - блюдо, от которого никто не отказывается добровольно. Попробовав его один раз на вкус, начинаете использовать его везде: на сайтах-визитках, интернет-магазинах, рассылках и др.

• контент для сайтов основное блюдо – здесь всегда только уникальные рецепты, выдержанные по стилю, отвечающие необходимой тематике и выполненные в нужном объеме

• SEO – оптимизированный контент на десерт – изюминка, помогающая продвижению вашего основного блюда в больших кулинарных книгах поисковых систем, в результате чего поклонников вашей кухни становится неизмеримо больше.

Спросите: зачем вам эта кухня?

Отвечаю:

• Ваши товары улетают, как горячие пирожки

• с такой кухней можно удержать любых VIP – клиентов

• трафик посещаемости сайта растет, как на дрожжах

• Вы, как гурман, получаете истинное удовольствие от изысканного блюда

Что Вы получаете взамен, работая со мной?

• добросовестного работника с высшим образованием и огромным опытом работы, знающего, к тому же, толк в хорошей кухне

• всегда нежно отношусь к вкусам заказчика и стараюсь не злоупотреблять приправами

• блюда всегда подаются горячими и в срок

• в любой момент могу внести изменения в рецепты по желанию заказчика посредством современных средств связи

Цены на блюда оговариваются с каждым заказчиком индивидуально.

Сайт-визитка
Отзывы заказчиков
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка аудио
Работа сделана вовремя и качественно.
С Дарьей работала по проекту "Расшифровка аудио". Оплата в срок.
Ответный отзыв
trepkin
Андрей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Seo-тексты для пейнтбольного сайта
ОТличный исполнитель, все как просил. Очень рекомендую!
Приятно было работать. Четкое задание, оплата своевременно и в полном объеме. буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Whg
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайтинг с ключами
Остался доволен работой с Мариной. Заказчик очень ответственный и организованный. Марина все сделала в срок, работы получил во время. Советую ее как хорошего исполнителя.
С Константином работала по проекту "Рерайтинг с ключами". За выполненную работу оплата в срок.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#637
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#185
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3279
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5761