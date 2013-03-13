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Здравствуйте, Нужен простой, красивый, яркий дизайн роллапа. На нем будет в основном фон, логотип и контакты. Подробности заинтересовавшим кандидатам. Нужно срочно.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Необходимо сверстать продающий одностраничник. Нужно срочно. Без предоплаты.Завершен10 лет назад
Здравствуйте, Необходимо перевести лендинг с англ. на рус. Примерный объем - 300 слов. Тематика - похудение. Исходный текст в картинке, перевод нужно сделать там-же (в картинке), заменяя английские блоки текста на русские (т.е. нужны элементарные навыки ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно отредактировать PDF файл из 333 страниц. В нем нужно: - поменять текст в подвале на КАЖДОЙ странице - название и адрес сайта, которые встречаются в тексте - изменить изображение на первой странице (название)Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Здравствуйте, Нужно сделать новую шапку для одностраничного сайта, продающего электронную методику. Шапка должна быть красивой, яркой, профессиональной. Исходников сайта в psd — нет.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Необходимо выполнить дизайн CD диска, slim box для CD (коробки), а также картонного конверта для электронной методики (инфопродукта).Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Необходимо сверстать макет одностраничника, продающего электронную методику, в простой html+css+js , без движка.Завершен11 лет назад
Здравствуйте, Необходимо создать дизайн одностраничного сайт, который продает электронную методику. Имеется продающий текст, необходимо создать красивую, яркую шапку, а также оформить этот текст: - красивые заголовки - различные перечисления - выделить блоки текста - подзаголовки, отзывы и т.д. - ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Нужно сделать редизайн шапки одностраничного сайта, продающего электронную методику. Шапка должна быть яркой, привлекающей внимание, качественной. Исходников сайта в psd — нет.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Необходима система тикетов, написанная на CakePHP. Основные функции: - Возможность создать тикет по e-mail/не по e-mail (тогда он дублируется на e-mail) - Мониторинг support e-mail - создание/обновление/дополнение тикетов по e-maill - Интеграция с существующей базой пользователей - если тикет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Необходима консультация по ввозу, оформлению и продаже товаров из Китая в РФ. Какие необходимы документы, сертификаты для конкретных товаров. Спасибо.Юридические услуги1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Необходимо скопировать сайт в HTML+CSS. Есть также простой JS. Сайт состоит из одной основной страницы, страницы (и формы) заказа, также есть одна доп. маленькая страница с такими-же хедером и футером. Нужно чтобы сайты полностью корректно работали ...Завершен11 лет назад
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Здравствуйте, Необходим опытный программист или команда программистов для доработки системы (рекламной сети). Текущий код использует CakePHP и API другого приложения. Более детальная информация будет доступна потенциальным исполнителям. Бюджет - 2-3 тыс. у.е. Только серьезные и ответственные ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать 3 простых сайта-одностраничника, по виду напоминающих блоги. Шаблоны можно использовать из реальных сайтов, удалив логотипы, либо какие-то простые "темы" персональных блогов. Текст статьи у меня есть. Также необходимо будет вставить/оформить комментарии из текстов, ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, Имеется интерфейс "личного кабинета" пользователей моего сайта и появилась необходимость в тикет-системе. Выбрал osticket. Вам нужно перенести дизайн личного кабинета на этот скрипт. Также, понадобится удаление некоторых лишних полей для ввода при создании тикета.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Требуется качественный дизайн главной и внутренних для партнерской программы. Более детальные требования вышлю понравившимся кандидатам. Приветствуется наличие подобных работ в портфолио. Срочно.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, У меня имеется скрипт на JavaScript, который при заходе на страницу "блокирует" контент. Он затемняет фон и открывает небольшое окошко по центру, которое невозможно закрыть и просит произвести некие действия для того, чтобы оно исчезло. Требуется ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад