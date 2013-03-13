silence

Александр Переверзев silence

 
43 годаУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн продукта

    Здравствуйте, Нужно сделать дизайн небольшого продукта (до 20 см каждая из сторон), сделанного из цемента. Продукт состоит из 3х частей: - 1 часть не изменяемая - сама форма продукта из цемента - нужно разработать, предложить цвет и ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн роллапа

    Здравствуйте, Нужен простой, красивый, яркий дизайн роллапа. На нем будет в основном фон, логотип и контакты. Подробности заинтересовавшим кандидатам. Нужно срочно.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести лендинг с англ. на рус.

    Здравствуйте, Необходимо перевести лендинг с англ. на рус. Примерный объем - 300 слов. Тематика - похудение. Исходный текст в картинке, перевод нужно сделать там-же (в картинке), заменяя английские блоки текста на русские (т.е. нужны элементарные навыки ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отдредактировать PDF-файл

    Нужно отредактировать PDF файл из 333 страниц. В нем нужно: - поменять текст в подвале на КАЖДОЙ странице - название и адрес сайта, которые встречаются в тексте - изменить изображение на первой странице (название)

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн шапки

    Здравствуйте, Нужно сделать новую шапку для одностраничного сайта, продающего электронную методику. Шапка должна быть красивой, яркой, профессиональной. Исходников сайта в psd — нет.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    Здравствуйте, Необходимо создать дизайн одностраничного сайт, который продает электронную методику. Имеется продающий текст, необходимо создать красивую, яркую шапку, а также оформить этот текст: - красивые заголовки - различные перечисления - выделить блоки текста - подзаголовки, отзывы и т.д. - ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн шапки сайта

    Здравствуйте, Нужно сделать редизайн шапки одностраничного сайта, продающего электронную методику. Шапка должна быть яркой, привлекающей внимание, качественной. Исходников сайта в psd — нет.

    Шапка для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тикет-система на CakePHP

    Здравствуйте, Необходима система тикетов, написанная на CakePHP. Основные функции: - Возможность создать тикет по e-mail/не по e-mail (тогда он дублируется на e-mail) - Мониторинг support e-mail - создание/обновление/дополнение тикетов по e-maill - Интеграция с существующей базой пользователей - если тикет ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скопировать сайт (HTML + CSS + Простой JS)

    Здравствуйте, Необходимо скопировать сайт в HTML+CSS. Есть также простой JS. Сайт состоит из одной основной страницы, страницы (и формы) заказа, также есть одна доп. маленькая страница с такими-же хедером и футером. Нужно чтобы сайты полностью корректно работали ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка системы на CakePHP

    $2500

    Здравствуйте, Необходим опытный программист или команда программистов для доработки системы (рекламной сети). Текущий код использует CakePHP и API другого приложения. Более детальная информация будет доступна потенциальным исполнителям. Бюджет - 2-3 тыс. у.е. Только серьезные и ответственные ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать 4 сайта-одностраничника

    Здравствуйте, Нужно создать 3 простых сайта-одностраничника, по виду напоминающих блоги. Шаблоны можно использовать из реальных сайтов, удалив логотипы, либо какие-то простые "темы" персональных блогов. Текст статьи у меня есть. Также необходимо будет вставить/оформить комментарии из текстов, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интеграция дизайна в систему тикетов Osticket

    Здравствуйте, Имеется интерфейс "личного кабинета" пользователей моего сайта и появилась необходимость в тикет-системе. Выбрал osticket. Вам нужно перенести дизайн личного кабинета на этот скрипт. Также, понадобится удаление некоторых лишних полей для ввода при создании тикета.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта партнерской программы

    Здравствуйте, Требуется качественный дизайн главной и внутренних для партнерской программы. Более детальные требования вышлю понравившимся кандидатам. Приветствуется наличие подобных работ в портфолио. Срочно.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание "конфигуратора" на CakePHP

    Здравствуйте, У меня имеется скрипт на JavaScript, который при заходе на страницу "блокирует" контент. Он затемняет фон и открывает небольшое окошко по центру, которое невозможно закрыть и просит произвести некие действия для того, чтобы оно исчезло. Требуется ...

    PHPJavascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vokulov
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Настройка OpenVPN клиента на Win7
Все отлично
Проблема была не стандартная, но оказалась совсем не проблемой для Виталия. Пришлось разбираться в том, что я поламал и исправлять. Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
zetaap
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Дизайн для b2b сайта компании - электроника
Сотрудничеством удовлетворён.
Человек выручил: сделал ОТЛИЧНУЮ работу в очень сжатые сроки. Очень благодарен, однозначно советую как хорошего и надежного дизайнера.
Ответный отзыв
php-org
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-1)
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта
Спасибо
Евгений сделал отличную работу точно в срок. Верстка качественная, кроссбраузерная, валидная.
Ответный отзыв
DeadFairy
Анна 
37 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Дизайн одностраничного сайта
Все супер!
Анна сделал очень красивую и качественную работу. Спасибо
Ответный отзыв
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн одностраничного сайта
Отличный заказчик! Рекомендую!
Елена сделала красивую и качественную работу. Продолжаю сотрудничать, очень доволен.
Ответный отзыв