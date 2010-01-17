vokulov

Виталий vokulov

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Ведущий системный администратор

Услуги системного администратора, которые могу оказать:

1. Настройка почтовых серверов, POP, IMAP, SMTP. Антивирусная и антиспам проверка входящей и исходящей почты.

2. Настройка WEB серверов Apache, Nginx, Lighttpd любой конфигурации. Frontend, backend и любые другие сложные конфигурации.

3. Настройка серверов БД MySQL, отпимизация, мониторинг. Различные варианты репликации. Опыт работы с объемами БД от 500 Gb.

4. Настройка видео стримнговых серверов Helix, WMS. Сложные конфигурации с фермой серверов, DRM.

5. Настройка ОС Debian Linux, RHEL, FreeBSD. Тюнинг под конкретные задачи.

6. Закупка и настройка серверного оборудования, отказоустойчивые конфигурации. Все как полагается, IPMI, Lights-Out.

7. Закупка и настройка активного оборудования Dlink, Compex, Cisco.

8. Реализация любых офисных Linux/Unix задачь: шлюзы, jabber (xmpp) сервера, VPN (как для сотрудников компании, так и для связи между офисами), учет оборудования и т.д.

9. Настройка систем мониторинга Nagios, Cacti.

10. Проектирование и настройка распределенных backup систем на основе Bacula.

11. Проектирование и реализация HP и HA систем. Балансировка WEB трафика.

12. Подбор ДЦ под запуск проекта, закупка стоек, согласование договоров, заключение SLA.

13. Реализации корректной работы отдела администрирование, формирование необходимых политик в рамках компании (политики по закупке и списанию оборудования, политика дежурств для системных администраторов), формирование работы отдела с внутренними заказчиками IT услуг.

Отзывы заказчиков

uaix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Установка Webui для торрент клиента
Виталий справился с работой на 10 баллов. Вся работа заняла у него около 40 минут, все было настроено великолепно, не вызывая никаких нареканий. Огромное спасибо за проделанную работу!
Хороший заказчик. Знает что хочет получить. Приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
silence
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Настройка OpenVPN клиента на Win7
Проблема была не стандартная, но оказалась совсем не проблемой для Виталия. Пришлось разбираться в том, что я поламал и исправлять. Отличная работа, спасибо!
Все отлично
Ответный отзыв
maardus
Гость 
61 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Настройка сайта
Отличное исполнение заказа. Хочется особенно отметить оперативность, отзывчивость, и уникальную грамотность этого человека. Всем рекомендую.
Все отлично
Ответный отзыв
Romuald
50 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Запаролить доступ к управлению сайтом(мини проект)
Виталий был один из 3-х потенциальных исполнителей, которые предложили мне сделать эту работу бесплатно. Виталия выбрал по одному признаку - отсутствие отзывов. Не было никаких. Для меня это микрозадание отличная возможность проверить никому неизвестного исполнителя, в том числе, для будущих крупных проектов. Для Виталия - показать себя и получить потенциального заказчика в будущем. Виталий справился отлично. Более того, когда я попросил по шагам объяснить мне как менять пароль и приготовился записывать, Виталий за пару минут сделал инструкцию и прислал мне. Молодец!!! Думаю, такое качество исполнения хорошее начало пути на ресурсе. Любая качественная работа должна быть оплачена, поэтому оплатил честно заработанный Виталием доллар. Успеха. Буду обращаться и рекомендовать.
Хороший заказчик. Знает что хочет получить. Приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
Системное администрирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга