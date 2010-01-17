Услуги системного администратора, которые могу оказать:
1. Настройка почтовых серверов, POP, IMAP, SMTP. Антивирусная и антиспам проверка входящей и исходящей почты.
2. Настройка WEB серверов Apache, Nginx, Lighttpd любой конфигурации. Frontend, backend и любые другие сложные конфигурации.
3. Настройка серверов БД MySQL, отпимизация, мониторинг. Различные варианты репликации. Опыт работы с объемами БД от 500 Gb.
4. Настройка видео стримнговых серверов Helix, WMS. Сложные конфигурации с фермой серверов, DRM.
5. Настройка ОС Debian Linux, RHEL, FreeBSD. Тюнинг под конкретные задачи.
6. Закупка и настройка серверного оборудования, отказоустойчивые конфигурации. Все как полагается, IPMI, Lights-Out.
7. Закупка и настройка активного оборудования Dlink, Compex, Cisco.
8. Реализация любых офисных Linux/Unix задачь: шлюзы, jabber (xmpp) сервера, VPN (как для сотрудников компании, так и для связи между офисами), учет оборудования и т.д.
9. Настройка систем мониторинга Nagios, Cacti.
10. Проектирование и настройка распределенных backup систем на основе Bacula.
11. Проектирование и реализация HP и HA систем. Балансировка WEB трафика.
12. Подбор ДЦ под запуск проекта, закупка стоек, согласование договоров, заключение SLA.
13. Реализации корректной работы отдела администрирование, формирование необходимых политик в рамках компании (политики по закупке и списанию оборудования, политика дежурств для системных администраторов), формирование работы отдела с внутренними заказчиками IT услуг.