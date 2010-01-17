Виталий был один из 3-х потенциальных исполнителей, которые предложили мне сделать эту работу бесплатно. Виталия выбрал по одному признаку - отсутствие отзывов. Не было никаких. Для меня это микрозадание отличная возможность проверить никому неизвестного исполнителя, в том числе, для будущих крупных проектов. Для Виталия - показать себя и получить потенциального заказчика в будущем. Виталий справился отлично. Более того, когда я попросил по шагам объяснить мне как менять пароль и приготовился записывать, Виталий за пару минут сделал инструкцию и прислал мне. Молодец!!! Думаю, такое качество исполнения хорошее начало пути на ресурсе. Любая качественная работа должна быть оплачена, поэтому оплатил честно заработанный Виталием доллар. Успеха. Буду обращаться и рекомендовать.