maardus

Гость maardus

 
60 лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка сайта

    $50

    Суть проблемы. Есть cайт oplati.biz на главной странице которого установлен код банера партнерской программы автоматического обменного пункта. Данный код позволяет проводить обменные операции не уходя с сайта. Сам обмен проходит без проблем, но после окончания ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флеш игры для интернет казино

    Описание: Необходимо создать Флеш игры для существующего интернет казино http://wm-cazino.com Рулетка, Очко, видео-покер. (можно одну на выбор) Обязательное условие: Привязка игр к существующему казино. Архив со скриптом Бета версии можно скачать на сайте разработчика: http://www.darkweb.ru Раздел Файлы-PHP-Игры

    PHP
    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Автоматический обменный пункт

    Для фрилансеров умеющих работать с WebMoney. Доработка скрипта автоматического обменного пункта до рабочего состояния: 1.Проверка на дыры. 2.Устранение глюков. 3.Настройка корректной работы обменника. 4.Оплата после жесткого тестирования Скрипт написан на PHP.

    PHP
    Настройка сервера/ПО10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Автоматический обменный пункт

    $100

    Ищу программиста для написания или покупки скрипта автоматического обменного пункта основных платежных систем интернета WebMoney и E-Gold с админ модулем, с установкой и настройкой, без дизайна.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
vokulov
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Настройка сайта
Все отлично
Отличное исполнение заказа. Хочется особенно отметить оперативность, отзывчивость, и уникальную грамотность этого человека. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Shira
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$60
10 баллов
18 лет назад
Автоматический обменный пункт
Заказчик знает чего хочет, т.е. задачу объясняет корректно и пунктуально... Все во время отвечает, делает и оплачивает ;)
Высокий профессионализм, отличное качество, оперативность, ответственность.
Ответный отзыв