Суть проблемы. Есть cайт oplati.biz на главной странице которого установлен код банера партнерской программы автоматического обменного пункта. Данный код позволяет проводить обменные операции не уходя с сайта. Сам обмен проходит без проблем, но после окончания ...
- $50Тестирование ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Описание: Необходимо создать Флеш игры для существующего интернет казино http://wm-cazino.com Рулетка, Очко, видео-покер. (можно одну на выбор) Обязательное условие: Привязка игр к существующему казино. Архив со скриптом Бета версии можно скачать на сайте разработчика: http://www.darkweb.ru Раздел Файлы-PHP-ИгрыРазработка игр9 заявокЗакрыт18 лет назад
Для фрилансеров умеющих работать с WebMoney. Доработка скрипта автоматического обменного пункта до рабочего состояния: 1.Проверка на дыры. 2.Устранение глюков. 3.Настройка корректной работы обменника. 4.Оплата после жесткого тестирования Скрипт написан на PHP.Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Ищу программиста для написания или покупки скрипта автоматического обменного пункта основных платежных систем интернета WebMoney и E-Gold с админ модулем, с установкой и настройкой, без дизайна.Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад