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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
10 баллов
18 лет назад
Высокий профессионализм, отличное качество, оперативность, ответственность.
Ответный отзыв
Заказчик знает чего хочет, т.е. задачу объясняет корректно и пунктуально... Все во время отвечает, делает и оплачивает ;)
$80
10 баллов
18 лет назад
Skorost' - 100% Otvetstvennost' - 100%
Ответный отзыв
Очень хорошая команда, работают оперативно... в сети кажется круглосуточно... платят тоже всегда во время!!!
$30
10 баллов
18 лет назад
все сделано очень хорошо... :) быстро и качественно :)
Ответный отзыв
Очень надежный человек во всех планах: постоянно на связи; хорошо знает компьютер, т.е. с объяснением и пониманием задачи проблем не бывает; оперативен и платежеспособен, даже заплатил раньше окончательной сдачи проекта...
$10
9 баллов
18 лет назад
Работа выполнена крайне быстро. Я получил слегка не то что хотел, но в общем устроило.
Ответный отзыв
Каждый день появляется в сети стабильно... Во время отвечает и что самое главное во время пересылает деньги ;)