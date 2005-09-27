Shira

Теймур Ширалиев Shira

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Поправить верстку и рассылку
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
maardus
Гость 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$60
10 баллов
18 лет назад
Автоматический обменный пункт
Высокий профессионализм, отличное качество, оперативность, ответственность.
Заказчик знает чего хочет, т.е. задачу объясняет корректно и пунктуально... Все во время отвечает, делает и оплачивает ;)
Ответный отзыв
pseurope
40 летВеликобритания
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
18 лет назад
Интеграция Анкет
Skorost' - 100% Otvetstvennost' - 100%
Очень хорошая команда, работают оперативно... в сети кажется круглосуточно... платят тоже всегда во время!!!
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__Alex__
Гость 
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
18 лет назад
Для xoops2 - создание просто темы оформления на основе имеющейся и исходник
все сделано очень хорошо... :) быстро и качественно :)
Очень надежный человек во всех планах: постоянно на связи; хорошо знает компьютер, т.е. с объяснением и пониманием задачи проблем не бывает; оперативен и платежеспособен, даже заплатил раньше окончательной сдачи проекта...
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se
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов
$10
9 баллов
18 лет назад
Собрать минимальную конфигурацию apache под windows
Работа выполнена крайне быстро. Я получил слегка не то что хотел, но в общем устроило.
Каждый день появляется в сети стабильно... Во время отвечает и что самое главное во время пересылает деньги ;)
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