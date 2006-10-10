__Alex__

Гость __Alex__

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
aquaweb
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Для xoops2 - модуль, справочник по учебным заведениям, курсам и семинарам
.
все отлично :)) - правильно и быстро
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aquaweb
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Для xoops2 - ежедневная газета
.
как всегда - выше всяческих похвал :)))) - быстро и аккуратно
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greendark
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Логотип, в области IT-консалтинг
Все замечательно, четкие указания своевременная оплата, в целом Александр адекватный заказчик с чувством юмора, работой с ним доволен. Рекмендую. С Уважением Григорий.
Доволен. Все сделано на высшем уровне :)
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alextet
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Xoops2 - фотогалерея и статистика к ней
Положительный во всех отношениях заказчик, рад был сотрудничеству. Надеюсь и дальше будем плодотворно работать.
10 баллов положительного отзыва. Быстро и толково. Особо хочется отметить, что человек с пониманием - как оказалось, в ТЗ было учтено не все. Неучтенные вещи имели сугубо системный характер (не уровня постановщика), и к их отработке человек подошел __профессионально__ .
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Namsilat
47 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
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очень доволен сотрудничеством с Александром. Подробные описания того что нужно сделать, своевременная и даже быстрей оплата, плюс премия - что может быть лучше! :)
Здорово и быстро :) Отличный баланс между инициативой и исполнительностью. Респект.
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