Есть Planner: http://live.gnome.org/Planner . Недостатком является то, что для каждой задачи нельзя точно сказать, где можно найти какие-то пояснения. Пояснения обычно выражаются в каких-то документах на локальной машине. Таким образом, для текущей стабильной версии 0.14.3 необходимо: сделать так, чтобы к ...