Фильтр по нескольким терминам одновременно, и Ubercart - разные цены для разных ролей пользователей. Drupal 6.13 Остальное нужное - тоже самое свежее на этот момент. 1. Фильтр. В результате надо получить блок, в котором: - отмечаем кнопками термины (возможно, в ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $70
Требуется простой скрипт доски объявлений. ZendFramework + Smarty (по-настоящему :) ). ТЗ в аттаче.Закрыт15 лет назад
- $50
Есть Planner: http://live.gnome.org/Planner . Недостатком является то, что для каждой задачи нельзя точно сказать, где можно найти какие-то пояснения. Пояснения обычно выражаются в каких-то документах на локальной машине. Таким образом, для текущей стабильной версии 0.14.3 необходимо: сделать так, чтобы к ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен логотип. Область деятельности - IT-консалтинг, разработка ПО, системная интеграция. Название "АйТиКон". Геометрия - вперед и вверх. Хороший пример логотипа: BP Плохой пример логотипа: Юкос. Цвета - не хмуро :)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Надо: - настроить IMAP для виртуальных почтовых доменов в моем присутствии (г. Киев) - объяснить управление виртуальными почтовыми доменами и адресами email для этих доменов Дано: - находимся в Киеве, только личное общение - свежая FreeBSD 6.2 - собран и установлен ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $300
PHPizabi - модульная платформа для создания социальных сетей. http://www.phpizabi.net/ Необходимо: 1. Подправить некоторые системные недочеты дистрибутива (например, ввести в строй нормальный кириллический поиск :) ). 2. Адаптировать и запустить некоторые модули (фотогалерея, видеогалерея, блоги). Сами модули есть (на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $80
Есть необходимость в небольшой доработке модулей xcgal и xcgalStat . Полное ТЗ, в т.ч. код xoops 2.0.16, русификации и упоминаемых модулей - в аттаче. Предложения принимаются :)Завершен16 лет назад
- $100
Есть необходимость сделать 10 468х60 gif-баннеров для интернет-конкурса. Подробнее о конкурсе в начале работы... Баннера должны быть ориентированы не на клик, а на показ, т.е. максимум информации в самом баннере, в т.ч. адрес сайта большими и ...Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Небольшая модификация модуля библиотеки для xoops2. http://xoops2.ru Работы буквально на пару часов :) Код модуля, ТЗ - в аттаче.Закрыт17 лет назад
- $40
Требуется знание Ajax. 2 небольших изменения в логике работы модуля, и приведение работы Ajax-части модуля на IE до состояния, чтобы так же модуль работал в FF и Опере. ТЗ, код модуля и ajax-плагинов к смарти - в ...Закрыт17 лет назад
- $75
Есть необходимость в небольшой модернизации WP-mu ("мю"). Для работы этой системы необходимо, чтобы для Домена было сделано * IN A Со своей стороны, такой домен для работы я обеспечу, но исполнителю потребуется возможность поднять виртуальный домен (с обработкой ...Закрыт17 лет назад
- $10
Очень небольшая задача по модулю import0 - сделать раздельно управляемый клон одного из блоков модуля. См. аттач.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $25
Модернизация модулей xoops2 - newbb и пр. ТЗ в аттаче.Закрыт17 лет назад
- $15
Очень небольшое задание, модернизация электронно магазина для xoops2. ТЗ в аттаче.Завершен17 лет назад
Аналог http://www.zanorg.com/prodperso/jeuxchiants/doublejeu.swf с некоторыми дополнительными сетевыми функциями.Веб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть модуль - вакансии и резюме. Его надо модернизировать. Полное ТЗ и сам модуль - в аттаче. Для XOOPS 2.0.14 ( http://xoops2.ru , http://xoops.org , берем сам движок отсюда: http://it-studio.kiev.ua/distr/xoops/ - для того, чтобы версию соблюсти).Завершен17 лет назад
- $40
Есть модуль - голосование. Его надо модернизировать. Полное ТЗ и сам модуль - в аттаче. Для XOOPS 2.0.14 ( http://xoops2.ru , http://xoops.org , берем сам движок отсюда: http://it-studio.kiev.ua/distr/xoops/ - для того, чтобы версию соблюсти).Завершен17 лет назад
- $70
Есть модуль - вакансии и резюме. Его надо модернизировать. Полное ТЗ и сам модуль - в аттаче. Для XOOPS 2.0.14 ( http://xoops2.ru , http://xoops.org , берем сам движок отсюда: http://it-studio.kiev.ua/distr/xoops/ - для того, чтобы версию соблюсти).Закрыт17 лет назад
- $70
Есть модуль - вакансии и резюме. Его надо модернизировать. Полное ТЗ и сам модуль - в аттаче. Для XOOPS 2.0.14 ( http://xoops2.ru , http://xoops.org , берем сам движок отсюда: http://it-studio.kiev.ua/distr/xoops/ - для того, чтобы версию соблюсти).Закрыт17 лет назад
- $10
Тема в аттаче. Надо переделать эту тему в таблицы. Сейчас она в дивах.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт17 лет назад