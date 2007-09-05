Namsilat

Евгений Антощенко Namsilat

 
47 летУкраина/Николаев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Портфолио и контакты:

http://www.namsilat.com/portfolio_ru.php

Портфолио
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Отзывы заказчиков
mainframe_lab
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Отредактировать баннер.
Прекрасный специалист. Изначально предложил сделать работу вообще за отзыв, но за такую работу просто необходимо платить. Пока остальные мучились днями, писали предложения вроде "можно попробовать", "можно сделать если снизить качество", он взял и все сделал за час.
Четкое задание, оплата даже при том что я предлагал сделать бесплатно - уважаю. Побольше бы таких заказчиков.
Ответный отзыв
mx-media
Игорь 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$1
10 баллов
16 лет назад
Флєш анимация для сайта.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tzar_pah
39 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Программирование флеш-элемента на странице
Евгений, спасибо. Очень понравилась скорость, отзывчивость, вежливость. Все замечания учтены, все, что нужно, исправлено. Качественная работа!
Приятно иметь дело с заказчиками которые точно знают что хотят :)
Ответный отзыв
__Alex__
Гость 
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
10 gif 468x60 баннеров для Интернет-конкурса
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vasasha
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Flash менюшка и хиадер
Данный фрилансер работает профессионально, очень быстро и качественно. Все мои пожелания и замечания были тут же исправлены! Очень приятно работать, надеюсь не в последний раз.
Веб-программирование
5 отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга