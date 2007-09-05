Портфолио и контакты:
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
Прекрасный специалист. Изначально предложил сделать работу вообще за отзыв, но за такую работу просто необходимо платить. Пока остальные мучились днями, писали предложения вроде "можно попробовать", "можно сделать если снизить качество", он взял и все сделал за час.
Ответный отзыв
Четкое задание, оплата даже при том что я предлагал сделать бесплатно - уважаю. Побольше бы таких заказчиков.
$1
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
16 лет назад
Евгений, спасибо. Очень понравилась скорость, отзывчивость, вежливость. Все замечания учтены, все, что нужно, исправлено. Качественная работа!
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с заказчиками которые точно знают что хотят :)
$40
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Данный фрилансер работает профессионально, очень быстро и качественно. Все мои пожелания и замечания были тут же исправлены! Очень приятно работать, надеюсь не в последний раз.
Веб-программирование
5 отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга