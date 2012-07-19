Необходимо доработать сайт. ( ТЗ изменилось ! ) Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом. Скорее всего, нужно будет также исправление дизайна. ТЗ во ...
Создание простого магазина
Требуется создать простой интернет-магазин авто запчастей "под ключ" (главная страница, каталог с возможностью поиска, контактная информация, ну и корзина и клиентский кабинет само собой)
Что нужно:
- минималистичный светлый дизайн (можно стандартный).
- простая и удобная админка для управления сайтом.
- в админке максимально автоматизированная синхронизация с базой данных 1С 7.7 (экспортируем данные в нужный формат), выслушаю ваши предложения.
От вас: примеры работ, цены, сроки, контакты
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