Интернет-магазин "Сантехника"

Необходимо сделать оооочень красивый и качественный магаз, по продаже сантехники и сопутствующих товаров. Обязательно использовать распространенную и качественную ЦМС с приличным функционалом, удобством и потенциалом. Никаких Джумл и прочей дребедени!!!

Обязательные требования:

1. Работа напрямую (никаких посредников, представителей и "руководителей" "Веб-студий")

2. Высокая квалификация исполнителя (Тех кто наклепал пару магазинчиков на VirtueMart попрошу на данном пункте закончить чтение описания проекта)

3. Высокая продуктивность, адекватность, дисциплинированность и ответственность (Нужно оперативное общение и взаимопонимание без лишних вопросов типа этого, с моей стороны само собой разумеющейся функции, не было в ТЗ).

Со своей стороны гарантирую:

1. Взаимопродуктивную работу

2. Своевременную и достойную оплату

3. Гибкий подход.

Есть возможность работать только по верстке и программингу (Дизайн могу организовать!)

Оплата по этапам! Предоплаты нет!