Сайт под ключ

Нужно сделать сайт японского Суши ресторана.Работа для знающих людей, с адекватными ценами,и надежной оплатой.

Аналог http://www.tanuki.ru/ но без корзины и возможности заказа с сайта ( просто как каталог )

Дизайн посерьезнее - свои наброски уже тоже есть.

Интересует скорость и качество , разумеется цена

"профессионалам" которые делают подобную работу от 500 у/е - просьба не беспокоиться

Портфолио обязательно.