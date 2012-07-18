Сайт под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок255 просмотров

Нужно сделать сайт японского Суши ресторана.Работа для знающих людей, с адекватными ценами,и надежной оплатой.

Аналог http://www.tanuki.ru/ но без корзины и возможности заказа с сайта ( просто как каталог )

Дизайн посерьезнее - свои наброски уже тоже есть.

Интересует скорость и качество , разумеется цена

"профессионалам" которые делают подобную работу от 500 у/е - просьба не беспокоиться

Портфолио обязательно.

13 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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