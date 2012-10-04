Создать шаблон для Joomla из PSD

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Требуется:

1) Создать шаблон для JOOMLA из предоставленного макета.

2) После создания шаблона требуется применить его на сайт (при этом обеспечить кроссбраузерность и валидность кода).

3) Подключить и установить все необходимые модули (что описаны в прикрепленном файле),

4) Добавить весь необходимый контент.

Все текстовые и фото материалы будут предоставлены по мере работы ( по запросу).

О сайте:

Тип сайта: корпоративный сайт + блог

Язык сайта: Английский

Язык Административной панели: Английский

Дизайн: предоставляется мною в псд-файле.

С дизайном и описанием модулей можно ознакомиться в прикрепленном PDF файле, с заметками и объяснениями (на английском яыке).

Требования к исполнителю:

Оперативность, грамотность, преимущественный онлайн (ICQ, Skype).

Наличие нескольких положительных отзывов, присутствие в сервисе более 6 месяцев.

icq: 62634300