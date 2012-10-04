Создание аналога сайта (mapia.ua) на Drupal.
Создать шаблон для Joomla из PSD
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Требуется:
1) Создать шаблон для JOOMLA из предоставленного макета.
2) После создания шаблона требуется применить его на сайт (при этом обеспечить кроссбраузерность и валидность кода).
3) Подключить и установить все необходимые модули (что описаны в прикрепленном файле),
4) Добавить весь необходимый контент.
Все текстовые и фото материалы будут предоставлены по мере работы ( по запросу).
О сайте:
Тип сайта: корпоративный сайт + блог
Язык сайта: Английский
Язык Административной панели: Английский
Дизайн: предоставляется мною в псд-файле.
С дизайном и описанием модулей можно ознакомиться в прикрепленном PDF файле, с заметками и объяснениями (на английском яыке).
Требования к исполнителю:
Оперативность, грамотность, преимущественный онлайн (ICQ, Skype).
Наличие нескольких положительных отзывов, присутствие в сервисе более 6 месяцев.
icq: 62634300
Выбранный исполнитель
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