Сайт для видео конференций

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки140 просмотров

Привет

Хотелось бы заказать создание интернет сайта аналог — http://chatroulette.com/ , можно без дизайна. Требования, которые бы отличали мой сайт от примера —

1 — создание собственных чат комнат

2 — перечень чат комнат которые созданы другими пользователями

3 — выбор определенных опций своей комнаты, которые бы фигурировали в перечне (например, язык общения, тема и тд).

4 — возможности включать, выключать микрофон в отдельной комнате (в каждой комнате свой чат).

5 — регистрация и админская часть для изменения глобальных сообщений (будут определенные места на сайте для сообщений)

программирование сайта, желательно, в java. если вы считаете что другой язык лучше для такого сайта, пожалуйста, поделитесь идеями.

Насколько я владею информацию, лицензию на видео сервер можно не покупать если использовать http://www.red5.org/ . На нем и нужно будет сделать сайт.

Java
13 лет назад
MaxRiga
Максим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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