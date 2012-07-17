Нужно разработать туристический портал. ТЗ в файле. Русский язык интерфейса. Разработчик с Украины+возможен договор.
Сайт для видео конференций
Привет
Хотелось бы заказать создание интернет сайта аналог — http://chatroulette.com/ , можно без дизайна. Требования, которые бы отличали мой сайт от примера —
1 — создание собственных чат комнат
2 — перечень чат комнат которые созданы другими пользователями
3 — выбор определенных опций своей комнаты, которые бы фигурировали в перечне (например, язык общения, тема и тд).
4 — возможности включать, выключать микрофон в отдельной комнате (в каждой комнате свой чат).
5 — регистрация и админская часть для изменения глобальных сообщений (будут определенные места на сайте для сообщений)
программирование сайта, желательно, в java. если вы считаете что другой язык лучше для такого сайта, пожалуйста, поделитесь идеями.
Насколько я владею информацию, лицензию на видео сервер можно не покупать если использовать http://www.red5.org/ . На нем и нужно будет сделать сайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка сайта визитки со следующими модулями: Калькулятор шкафов, подбор цвета кухни, распродажа товара. ТЗ не сформировано и вся работа будет обсыждаться по скайпу с выбраным испольнителем. Основная верстка страниц есть. Оплата по фактуСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1500
Здравствуйте! Нужен красивый дизайн + верстка шаблона для сайт Joomla Virtuemart (Сантехника) Нужно разработать все страницы в едином стиле, регистрация, оформление заказа, вывод товара. и т.д Это ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать сайт - Проверка позиций сайта Подробности в ТЗ. Просьба указывать срок и цену. Skype: tuluzamanСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1600
Т.З. реализовать на движке shopos — cаит по функциальности как mvideo.ru -создание веб шаблона + верстка. -написание плагинов. -cоздание флеш баннеров. требуется человек которыи сможет это ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуются люди со свободным временем и с начальным знанием HTML. Способные установить CMS на хост и добавить товар через редактор движка. Необходимо потоковое создавать интернет магазинов на Virtuemart (Joomla),VamShop,PrestaShop, ShopCMS,PhpShop,HostCMS c минимальным изменением ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется создать внутрикорпоративный портал на базе движка DLE. Портал будет использоваться ТОЛЬКО для публикации текстовых документов компании для обучения сотрудников. Сайт должен быть закрыт от индексации целиком, а также вся информация должна быть ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте, нужно создать сайт на тему игры "Minecraft", присылайте ваши цены и сроки. ТЗ предоставлю исполнителю.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всем привет. Для молодой компании, нужен хороший сайт визитка. Приоритет: красивый и современный дизайн, удобная CMS. Компания занимается консалтинговыми услугами в юридической отрасли. Предложите условия и цены, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сайт аналог miraduem.ru похожий по максимуму по структуре и дизайну Можно использовать любой движок Необходим просто каталог автомобилей ,где администратор сможет добавлять какие автомобили на продажу. Регистрация пользователей не ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт13 лет назад