Требуется разработка сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка416 просмотров

Требуется разработка сайта визитки со следующими модулями: Калькулятор шкафов, подбор цвета кухни, распродажа товара. ТЗ не сформировано и вся работа будет обсыждаться по скайпу с выбраным испольнителем. Основная верстка страниц есть. Оплата по факту

13 лет назад
Fi-Fi
Лора 
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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