Портал

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок327 просмотров

Нужно разработать туристический портал.

ТЗ в файле.

Русский язык интерфейса.

Разработчик с Украины+возможен договор.

12 лет назад
v2010
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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