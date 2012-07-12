Создание сайта с фильмами

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Закрыт7 заявок183 просмотра

Нужно создать сайт с видео с "контакта" (фильмы, трейлеры)

Лучше конечно использовать DataLife Engine с шаблоном https://bitbucket.org/al5x/d5-cinema

Функционал по типу http://videoscript.biz/topic/10-описание-скрипта/ или предлогайте свои варианты с примерами.

13 лет назад
DMN61
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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