Необходимо сделать сайт аналогичный по структуре и функционалу ultrasales.ru дизайн уже есть, его нужно разверстать и встроить в CMS + доработки по функциям, которые есть на указанном сайте, но возможно нет в ...
Создание сайта с фильмами
Нужно создать сайт с видео с "контакта" (фильмы, трейлеры)
Лучше конечно использовать DataLife Engine с шаблоном https://bitbucket.org/al5x/d5-cinema
Функционал по типу http://videoscript.biz/topic/10-описание-скрипта/ или предлогайте свои варианты с примерами.
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