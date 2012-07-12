Интернет-магазин на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка193 просмотра

Требуется нарисовать простой- строгий дизайн, разрезать в движок Joomla

установить модуль магазина

модуль новостей, статей. обратной связи и тд. по мелочи

произвести начальную настройку всего этого на хостинге.

На выходе нужен готовый к наполнению контентом корпоративный сайт с интернет- магазином.

желательно связываться по айсикью 159353778

Joomla
13 лет назад
kox2010
Андрей 
70 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров