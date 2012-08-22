Сайт для полиграфии на WordPress

Хочу искренне поблагодарить Алексея за прекрасную работу. Все выполнено качественно, в срок, всегда можно посоветоваться и рассчитывать на квалифицированную помощь. Буду рад сотрудничать в дальнейшем и желаю Алексею успеха. Спасибо!