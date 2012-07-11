Создание сайтов-сателлитов, регулярно, под ключ..

Требуется команда, группа или организатор, способный создавать сайты по разным тематикам под ключ:

/в скобках указываю практическое время на выполнение задачи у отдельных исполнителей/

1. Дизайн - простой, уникальный дизайн под тематику /3-5 часов/

2. Верстка (HTML + CMS). CMS Getsimple (простая адаптация HTML макета, занимает 10-30 минут от силы, делал сам ) /2-4 часа/

3. Установка на хостинг, настройка шаблона, профиля админа, настройка ЧПУ, robots.txt /1-2 часа/

4. Наполнение статьями по заданным заголовкам (20-50 статей, длина 1000-2000 знаков) /5 статей в день/

Для всех этапов есть ТЗ, вопросов возникать не должно, ничего сверхъестественного.

Требования к исполнителям:

- сроки, аккуратно, качественно, ответственно

- знание html, php, знакомство с jquerry на "троечку"

- оплата вперед 100% по коду протекции, оплачивается только готовый сайт (или работа через гаранта)

- бюджет на 1 сайт под ключ до 5000 рублей (30 страниц)

- примеры тем сайтов: соковыжималки, кухонные комбайны, игры для андройд, бесплатные программы и т.д...

Прошу не спамить и не отвечать шаблонами