Необходимо разработать интернет-магазин "с нуля" на базе Yii Framework. Предполагается разработка сайта на базе уже отрисованных макетов. Просьба посредникам между конечным исполнителем и заказчиком, мной, не беспокоить. Предпочтение в разработке проекта ...
Сайт-визитка веб-студии
нужен сайт для веб студии
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
Добрый день уважаемые фрилансеры. Требуется разработка подкаст терминала с "0" и под ключ. По-сути разрабатываем что-то среднее между rpod.ru и podfm.ru... Проект должен быть свободным, как rpod(по сути аудио ютуб), но должен и иметь ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
По готовому дизайну сделать сайт с нестандартным каталогом и сложной системой оформления заказа.Завершен13 лет назад
Привет всем, Необходимо создать сайт для компании которая занимается продажей автомобилей. Должна быть удобная CMC по типу Joomla или Drupal На сайте интересует и должно быть: ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Современный удобный простой для пользователей Интернет-магазин. Имеется иллюстрация на основе которой должен быть сделан дизайн. Стандартный набор функций ИМ. Должен быть простой понятный интерфейс (заказ на сайте делается максимально быстро и понятно) ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Очень срочно! Нужно за сегодня сделать сайт-визитку. Желательно на Joomla. Приятный дизайн, 7 страниц, форма обратной связи. Подробности исполнителю. Пишите сюда и на почту - [email protected]Закрыт13 лет назад
Добрый день, интересует копия технической части сайта http://www.admiral-c.com.ua/ без дизайна и верстки. Просьба писать цену и сроки. заранее спасибо.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать сайт онлайн займов. (пример. smszaem.ru) Предпочтение тому, кто работал с подобным проектом. Дизайн в стиле web 2.0 чистый и простой (минимализм). Жду предложений в личку...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется один или несколько профессиональных программистов, дизайнеров для реализации интернет проекта, возможно человек , который сможет совмстить в себе все эти способности. Четкого тз нет, требуются консультации по стоимости и срокам готовности задания. Бюджет ...Закрыт13 лет назад
по работе как правильно незнаюПОРТАЛ, МАГАЗИН или Доска обьявлений , что то похожее Prom.ua , кратко , есть юр лица (фирмы) и есть частники , все как на доске обьявлений , товары и услуги ...Закрыт13 лет назад