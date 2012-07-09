Создать сайт онлайн займов

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Закрыт10 заявок371 просмотр

Требуется создать сайт онлайн займов. (пример. smszaem.ru)

Предпочтение тому, кто работал с подобным проектом.

Дизайн в стиле web 2.0 чистый и простой (минимализм).

Жду предложений в личку...

13 лет назад
xsanterx
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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