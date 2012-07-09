Сайт под ключ на Drupal 7

Требуется свободный в ближайшие три дня маэстро.

Нужно сделать сайт под ключ.

- тема: берем twitter bootstrap и на его основе делаем тему по дизайну как в приложенном файле

- парсинг - на сайте есть довольно большой каталог автомобилей, его нужно спарсить с указанного источника, и сделать так чтобы в дальнейшем его было удобно парсить раз в три месяца.

- прочий функционал: форма заявки, платежи (робокасса или qiwi )и личный микро-кабинет где сохраняется заявка+данные об оплате.

По срокам, короче нужно быстро. Начать как можно скорее и закончить без пауз. Предположительно работы там на пару дней.

По цене - ... хороший вопрос, надеюсь Вы сами на него ответите.

Дело срочное - звоните в скайп a5026149