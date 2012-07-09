Цели - Возможность заносить информацию, находить её, сортировать. - Возможность открыть информацию для просмотра группам (создавая их), всем, указав адреса почты. - Возможность увидеть на карте места создания заметок. - ...
Сайт под ключ на Drupal 7
Требуется свободный в ближайшие три дня маэстро.
Нужно сделать сайт под ключ.
- тема: берем twitter bootstrap и на его основе делаем тему по дизайну как в приложенном файле
- парсинг - на сайте есть довольно большой каталог автомобилей, его нужно спарсить с указанного источника, и сделать так чтобы в дальнейшем его было удобно парсить раз в три месяца.
- прочий функционал: форма заявки, платежи (робокасса или qiwi )и личный микро-кабинет где сохраняется заявка+данные об оплате.
По срокам, короче нужно быстро. Начать как можно скорее и закончить без пауз. Предположительно работы там на пару дней.
По цене - ... хороший вопрос, надеюсь Вы сами на него ответите.
Дело срочное - звоните в скайп a5026149
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1700Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен скидочный сайт с купонами под ключ, тематика - "Одежда". Дизайн должен быть глянцевым, и в то же вермя не слишком агрессивным, цвета должны преобладать светлые. И также будет много категорий - разныее виды одежды ...Закрыт13 лет назад
- $500
Нужно сделать несложный сайт (8 страниц) с минимальным дизайном и с минимальными сроками (в идеале неделя). Сделать на Сodeigniter. Схема работы: На сайте регистрируются пользователи подписчики, которые получают потом рассылку по email. ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Сделать сайтпо строительной технике (погрузчики и другая строительная техника) , с таким же юзабилити , контентом,но с другим описанием компании и контактами, можно использовать шаблон с изменением модулей, с SEO оптимизацией. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте фрилансеры, нужно сделать интернет магазин под ключ функционал http://elevel-deluxe.ru/, только другой дизайн. В последующем надо будет делать еще и синхронизацию с 1с, но это могут делать другие разработчики(если все в одном лице то лучше). ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать блог развлекательной тематики, с возможностью добавления фотографий, текстов и видео на базе любой бесплатной cms. Главное - наполнить сайт контентом. Пример и объем контента сделать как здесь: http://eventprime.ru Указывайте стоимость и ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание сайта . тематика гравировальные услуги . сувениры и фотоперенос. на футболки кружки итд . срок 7-14дней . требования . страница на весь экран . хорошее ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать простой сайт по пользованию определенными программами (программы уже написаны на php), который будет работать по следующей схеме (прилагается). Данная схема – это не ТЗ, а описание функционала сайта. Сайт для взрослых. Дизайна пока нет, ...Закрыт13 лет назад
Нужен современнейший образовательный сайт Вот приблизительное ТЗ!!! 1. Новости (С возможностью добавления пользователями) 2. Рефераты (С возможностью добавления пользователями) 3.Flash игры 4.Онлайн тестирование (С возможностью добавления пользователями) ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые Freelanceры! Требуются специалисты для запуска интернет-магазина на MAGENTO. Цель на данный момент: перевести готовый дизайн в шаблон и натянуть его на интернет-магазин. В наличии два проекта, возможно будет и третий. ...Закрыт13 лет назад