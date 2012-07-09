Купонный сайт под ключ

Нужен скидочный сайт с купонами под ключ, тематика - "Одежда". Дизайн должен быть глянцевым, и в то же вермя не слишком агрессивным, цвета должны преобладать светлые. И также будет много категорий - разныее виды одежды и обуви, но всё это должно быть в формате купонного сайта.

Обязателен опыт в купонном проекте.

Стандартный набор функций.

Нужен компонент для парнтнёрки.

Известная CMS.

Более подробное т.з. обсуждается с исполнителем.