Нужно сделать несложный сайт (8 страниц) с минимальным дизайном и с минимальными сроками (в идеале неделя). Сделать на Сodeigniter. Схема работы: На сайте регистрируются пользователи подписчики, которые получают потом рассылку по email. ...
Купонный сайт под ключ
Нужен скидочный сайт с купонами под ключ, тематика - "Одежда". Дизайн должен быть глянцевым, и в то же вермя не слишком агрессивным, цвета должны преобладать светлые. И также будет много категорий - разныее виды одежды и обуви, но всё это должно быть в формате купонного сайта.
Обязателен опыт в купонном проекте.
Стандартный набор функций.
Нужен компонент для парнтнёрки.
Известная CMS.
Более подробное т.з. обсуждается с исполнителем.
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