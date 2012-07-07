Сайт на Битрикс

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Закрыт5 заявок113 просмотров

Здравствуйте фрилансеры, нужно сделать интернет магазин под ключ функционал http://elevel-deluxe.ru/, только другой дизайн. В последующем надо будет делать еще и синхронизацию с 1с, но это могут делать другие разработчики(если все в одном лице то лучше).

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Обратите внивание на http://elevel-deluxe.ru/switches/, я не против если флеш поменять например на JQUERY

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Интересует сроки, цена, портфолио.

Было бы не плохо писать делаете вы с синхронизацией 1с или без.

jQuery
13 лет назад
Heelloo
Руслан 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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