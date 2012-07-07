Нужен сайт под ключ с объявлениями о продаже авто

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Закрыт32 заявки211 просмотров

Приветствую всех.

Нуждаюсь в изготовлении сайта на, практически, любом движке, включая самопис. Тематика "Продажа подержанных автомобилей".

Что необходимо:

Уникальный дизайн.

Разделы: легковые (легковушки, джипы, кроссоверы, микроавтобусы), мотоциклы, грузовые, автобусы.

Направленность сайта на Москву и МО.

Дополнительные разделы: новости, статьи.

Должное внимание должно быть уделено seo. То есть должна быть возможность размещения и редактирования текстов на главной странице, на страницах марок и моделей, на страницах городов области, а также возможность размещения и редактирования в этих разделах тайтлов, дескрипшнов, ключевиков в мета тегах.

Сроки выполнения: до 50 дней.

ТЗ, фактически, нет, все будет в ваших руках. Главное функционал, дизайн и юзабилити проекта.

Желательно, чтобы проектом занималась команда специалистов.

Ваши предложения в виде:

Сроки изготовления.

Стоимости, за которую вы готовы создать сайт под ключ.

Портфолио близкое по теме.

Ваши контакты: ICQ, E-mail, Skype.

С уважением.

13 лет назад
stryker
Илья 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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