Разработка онлайн сервиса (GIS - системы)

Создание on-line Web-сервиса для формирования на карте маршрутов доставок эаказов.

Задачи сервиса:

Интерфейс и функционал аналогичен сайту http://logvrp.com ( с минимальными изменениями по дизайну)

Подробности ТЗ во вложении.

Бюджет проекта может обсуждаться.( в сторону увеличения или уменьшения)

Требования к исполнителю:

1. Опыт разработки подобных сервисов.

2. Обязательно наличие положительных отзывов на сайте.

3. Готовность к дальнейшей поддержке и развитию проекта (за дополнительную плату).

Предпочтительна оплата по факту.

В заявке просьба указывать ваш опыт подобных разработок, а также какие технологии планируете использовать.