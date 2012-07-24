Здравствуйте, рассмотрите пожалуйста наш заказ. Требуется создать базу данных + сайт. Составные части проекта – 1). Сервер 1 – на нем должен быть сайт + почтовый ...
Разработка онлайн сервиса (GIS - системы)
Создание on-line Web-сервиса для формирования на карте маршрутов доставок эаказов.
Задачи сервиса:
Интерфейс и функционал аналогичен сайту http://logvrp.com ( с минимальными изменениями по дизайну)
Подробности ТЗ во вложении.
Бюджет проекта может обсуждаться.( в сторону увеличения или уменьшения)
Требования к исполнителю:
1. Опыт разработки подобных сервисов.
2. Обязательно наличие положительных отзывов на сайте.
3. Готовность к дальнейшей поддержке и развитию проекта (за дополнительную плату).
Предпочтительна оплата по факту.
В заявке просьба указывать ваш опыт подобных разработок, а также какие технологии планируете использовать.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно разработать 1 сайт Тематика — VoIP телефония. Сайт 2-х язычный. Примеры сайтов: 1. http://www.12voip.com/ — простейший 2. http://www.actionvoip.com/en/index.html — простой структура и функционал - как ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо создать тематический сайт путем слияния нескольких англоязычных сайтов. Соответственно нужен дизайн, копирайтинг, рерайтинг, перевод, наполнение контентом, SEO оптимизация и дальнейшее продвижение, привязка платежных систем.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен сайт под ключ примерно такой http://tatyanapivovarova.ru/#home http://www.gophotoweb.ru/catalog-1.html http://duolab.ru/ http://demo.jane-2.gophotoweb.ru/#!/home Присылайте предложения по срокам и цене на почту [email protected]Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Сайт необходим для привлечения туристов на Мангуп-Кале ( гора в Крыму) , в частности нужно привлечь туристов для экскурсий на джипах . Желаемая CMS HOSTCNS Продвижение по ключевым словам : мангуп ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
написать скрипт, поставить модуль регистрации, интегрировать в платежную систему, sms шлюз. верстка дизайн простой, шаблон резиновый, контент мой.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт13 лет назад
нужен оптимизированный сайт по ремону акпп akpp-masters.ruСайты «под ключ»27 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу опытного(талантливого ) специалиста который сделает сайт, пример: http://www.forklift.com.ua, Кол-во страниц пока не известно, но сайт должен быть качественны, с форумом, прямой связью: http://www.forklift.com.ua/query/ , и т.д. Сумма оплаты: индивидуально. Интересуют специалисты только ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Создать сайт компании по экологическому сопровождению предприятий. 8 разделов+ подразделы +форум Есть логотип. нужен лаконичный функцианальный дизайн. Во основном текстовая информация. Прикрутить на хостинг.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать сайт-визитку кофе. Аналог http://www.cafe-badilatti.ch/en.html. Без интернет магазина. До 10 страницСайты «под ключ»46 заявокЗакрыт13 лет назад