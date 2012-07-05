Нужно сделать стандартную страницу захвата (сайт воронку) с регистрационной формой. Примерный текст есть. С портфолио и ценами - в приват.
Создать сайт на typo3
Создать сайт компании по экологическому сопровождению предприятий.
8 разделов+ подразделы +форум
Есть логотип. нужен лаконичный функцианальный дизайн. Во основном текстовая информация.
Прикрутить на хостинг.
Заявки фрилансеров
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