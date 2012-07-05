Нужно сделать сайт

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Закрыт21 заявка283 просмотра

Нужно сделать сайт "под ключ" главные требования- чтобы на сайте работал быстрый чат с регистрацией, была возможность ведения блогов зарегистрированными пользователями, был форум, отдельный форум еще у чата. Сроки - максимально быстро... остальное все обсуждается... жду ваших предложений.. нужна качественная работа и ответственный грамотный и порядочный исполнитель

13 лет назад
vmwiz
Мацур 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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