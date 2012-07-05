Нужно сделать стандартную страницу захвата (сайт воронку) с регистрационной формой. Примерный текст есть. С портфолио и ценами - в приват.
Сделать клон сайта
Необходимо создать сайт, по работе и функциям идентичный delivery-club.ru.
Указывайте стоимость и примерные сроки.
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