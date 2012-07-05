Сделать клон сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок184 просмотра

Необходимо создать сайт, по работе и функциям идентичный delivery-club.ru.

Указывайте стоимость и примерные сроки.

13 лет назад
advertag
Людмила 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров