Образовательный сайт

Описание проекта

Разработка Дизайна и ПО сайта.

Сайт является порталом для оказания услуг с одной стороны преподавателям , занимающимся индивидуальной образовательной деятельностью, с другой - слушателям.

Сайт должен иметь два интерфейса для каждой категории пользователей.

Технология оказания услуг – видео-уроки онлайн, вебинары(для групп более 5 слушателей).

Преподаватели должны иметь возможность составлять учебный план, расписание занятий, вести архив, приглашать слушателей, видеть статистику оплат, к-во слушателей, редактировать личную страницу, создавать и редактировать вебинары.

Рассматриваю ценовые предложения от исполнителей с опытом создания сайтов с подобным функционалом.