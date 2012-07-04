Образовательный сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок182 просмотра

Описание проекта

Разработка Дизайна и ПО сайта.

Сайт является порталом для оказания услуг с одной стороны преподавателям , занимающимся индивидуальной образовательной деятельностью, с другой - слушателям.

Сайт должен иметь два интерфейса для каждой категории пользователей.

Технология оказания услуг – видео-уроки онлайн, вебинары(для групп более 5 слушателей).

Преподаватели должны иметь возможность составлять учебный план, расписание занятий, вести архив, приглашать слушателей, видеть статистику оплат, к-во слушателей, редактировать личную страницу, создавать и редактировать вебинары.

Рассматриваю ценовые предложения от исполнителей с опытом создания сайтов с подобным функционалом.

13 лет назад
asta76
53 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров