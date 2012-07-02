Краткое ТЗ. За основу взять сайт fast-torrent.ru там несколько частей сайта которые нужно включить в наш сайт. Надо сделать чпу без цифр. Поставить пару платных модулей + улучшить их. ...
Автозапчасти
Новый сайт
Тематический - автозапчасти
Пользователи - все кого это интересует - продать, купить автозапчасти...др.
Страницы с содержанием и темой дизайна прописаны в примитиве визуализации - в excel.
Все переходы через гиперссылки от главной и далее по дереву, практически до конца темы, по кругу есть.
Необходимо, по сути, уже программирование, доработки по ходу выполнения... - реализация идеи и темы в натуре.
Домен зарегистрирован на мое имя.
Хостинга нет.
примеры для понимания:
http://www.ria.ua - рубрика все для авто\ продать запчасти
и http://www.zapchast.com.ua \ купить запчасти
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