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Тематический - автозапчасти

Пользователи - все кого это интересует - продать, купить автозапчасти...др.

Страницы с содержанием и темой дизайна прописаны в примитиве визуализации - в excel.

Все переходы через гиперссылки от главной и далее по дереву, практически до конца темы, по кругу есть.

Необходимо, по сути, уже программирование, доработки по ходу выполнения... - реализация идеи и темы в натуре.

Домен зарегистрирован на мое имя.

Хостинга нет.

примеры для понимания:

http://www.ria.ua - рубрика все для авто\ продать запчасти

и http://www.zapchast.com.ua \ купить запчасти