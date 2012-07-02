Загрузка фотографий пользователями, голосование, комментарии, интеграция с соцсетями, опрос, поиск, форум. Поддержка распространенными браузерами (Chrome, Mozilla, Safari, IE). Интересует приблизительная стоимость и сроки. Желательно Украина.
Создать онлайн кинотеатр на DLE
Краткое ТЗ.
За основу взять сайт fast-torrent.ru там несколько частей сайта которые нужно включить в наш сайт.
Надо сделать чпу без цифр.
Поставить пару платных модулей + улучшить их.
Сделать возможность добавления своего видео с вконтакте и других хостингов через свой плеер как тут http://php-yuri.ru/vk-video.html
Переделать в админке как в eleanor-cms: Добавление своих блоков в любое место на сайте и в любой категории.
Это не полное ТЗ (Тз писать не умею) по этому нужен человек готовый работать упорно, и не раздражительный))) Пишите только те кто может движок переделывать во что угодно, потому что придется внедрять новые функции и писать новые модули, переделывать админку и тд.
Оставляйте заявки вместе с примерами работ. И цену не завышайте так как я не миллионер.
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