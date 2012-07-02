Создать онлайн кинотеатр на DLE

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок450 просмотров

Краткое ТЗ.

За основу взять сайт fast-torrent.ru там несколько частей сайта которые нужно включить в наш сайт.

Надо сделать чпу без цифр.

Поставить пару платных модулей + улучшить их.

Сделать возможность добавления своего видео с вконтакте и других хостингов через свой плеер как тут http://php-yuri.ru/vk-video.html

Переделать в админке как в eleanor-cms: Добавление своих блоков в любое место на сайте и в любой категории.

Это не полное ТЗ (Тз писать не умею) по этому нужен человек готовый работать упорно, и не раздражительный))) Пишите только те кто может движок переделывать во что угодно, потому что придется внедрять новые функции и писать новые модули, переделывать админку и тд.

Оставляйте заявки вместе с примерами работ. И цену не завышайте так как я не миллионер.

DLEPHP
12 лет назад
mrdimshop
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

anton_malahov
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад
$150
4 дня
Обещал сделать за 4 дня. Прошел уже месяц и тишина.

Заявки фрилансеров

anton_malahov
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
13 лет назад