Создать онлайн кинотеатр на DLE

Краткое ТЗ.

За основу взять сайт fast-torrent.ru там несколько частей сайта которые нужно включить в наш сайт.

Надо сделать чпу без цифр.

Поставить пару платных модулей + улучшить их.

Сделать возможность добавления своего видео с вконтакте и других хостингов через свой плеер как тут http://php-yuri.ru/vk-video.html

Переделать в админке как в eleanor-cms: Добавление своих блоков в любое место на сайте и в любой категории.

Это не полное ТЗ (Тз писать не умею) по этому нужен человек готовый работать упорно, и не раздражительный))) Пишите только те кто может движок переделывать во что угодно, потому что придется внедрять новые функции и писать новые модули, переделывать админку и тд.

Оставляйте заявки вместе с примерами работ. И цену не завышайте так как я не миллионер.