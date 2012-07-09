Персональный проект для IT-Vbg

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки145 просмотров

Нужен сайт,тематика -клуб знакомств.Главный критерий-СРОЧНО!

13 лет назад
SolnceSolnce
Оксана 
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$250
2 дня
Спасибо,все сделано так,как я хотела.
Все прошло хорошо и оплата в срок

Заявки фрилансеров

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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