Здравствуйте!Нужно создать сайт с SQL базой и регистрацией.Сайт должен быть сделан на подобие этого - http://tiande.ru/ .

Обратите внимание на "Online Ofice" - http://my.tiande.ru/login/?location=%2F , он тоже должен быть такой же как на этом сайте.

Жду Ваших предложений.