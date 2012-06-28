Требуется создать HYIP

Доброго времени суток!!!

Срочно необходимо сделать php-скрипт HYIP, очень простой без наворотов и т.д. можно похожий на: JackPay или professionalforex . Если вы сделаете клон, меня это устроит. Бюджет 50-80$ . Сроки 7 дней. Контакты: E-mail: [email protected], ICQ:645588631. Сайт нужен для моей работы. Пишите.

С уважением, Виталий