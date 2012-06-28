Сайт-афиша "под ключ"

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Закрыт16 заявок229 просмотров

Интересует создание сайта-афиши "под ключ":

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Мероприятия в городе

Экспорт сеансов кино - из *.xml

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Отзывы

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13 лет назад
invisib1e
Румянцев 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад
$500
25 дней

Заявки фрилансеров

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад