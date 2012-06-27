Нужен сайт для группы компании под ключ. Образец сайта http://kaskadgroup.com/. Интересует стоимость, срок исполнения максимум 2 недели.
Магазин автозапчасти на фреймворк CodeIgniter
Требуется разработка интернет-магазина автозапчастей. Только на фраймворке CodeIgniter.
Подробности во вложении.
Нас интересует пока функционал, что я описал во вложении (в частности планируется продажа амортизаторов), но с возможностью развития до сайта, аналогичного www.avtoreserve.ru/.
Т.е. ассортимент будет увеличиваться. Также планируется подключение оригинальных и неоригинальных (например tecdoc) каталогов. Поиск по vin.
Вопросы:
Оценить стоимость сайта, описанного в ТЗ!!!
Данные для оригинальных каталогов (интересует японские автомобили toyota, nissan, mitsubishi) Вы заливаете сами или Вам нужно их предоставить?
Указывайте платформу, цену и срок, без этого заявки игнорирую!
Дизайн будет наш!!!
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