Backend/frontend разработка classifieds портала для западного заказчика. Желателен опыт работы и реализованные проекты с использование следующих технологий: Ruby on Rails от 2 лет (для backend разработчика) javascript, CSS3, HTML5, ...
Разработка сайта "под ключ" по аренде квартир
Суть проекта сводится к тому, что есть арендатор и арендодатель, которые находят друг друга на этом сайте. Сайт взымает фиксированную сумму за услуги. А также выступает гарантом сделки, поэтому формы регистрации должны быть максимально полными. Данный сайт будет продвигаться в Европе, на нескольких языках. Предполагается как посредническая площадка для российский арендадателей и зарубежных арендаторов.
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