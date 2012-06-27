Разработка сайта "под ключ" по аренде квартир

Суть проекта сводится к тому, что есть арендатор и арендодатель, которые находят друг друга на этом сайте. Сайт взымает фиксированную сумму за услуги. А также выступает гарантом сделки, поэтому формы регистрации должны быть максимально полными. Данный сайт будет продвигаться в Европе, на нескольких языках. Предполагается как посредническая площадка для российский арендадателей и зарубежных арендаторов.