городской портал 20 текстовых рубрик, с опцией добавления. доп. модули : доска объявлений, погода, курс валют, каталог бизнесов, служба знакомств, фотогалерея и пр. важно: личное участие в разработке дизайна, изучение джомла - ...
Нужен сайт-визитка
Необходим сайт - визитка. Тех задание вышлем.Готовы платить 200 уе.
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