Необходимо сделать сайт - аналог https://dai2.ru. Сайт необходимо создать в кратчайшие сроки. Бюджет проекта 400$.
Нужен сайт изучения английского языка онлайн
Пример http://quickspeak.ru/, жду предложений. СРОЧНО!
Заявки фрилансеров
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