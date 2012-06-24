Создание крупного портала с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки117 просмотров

Требуются навыки PHP, MySQL, jQuery, Flash

Нужно выполнить всё в точности как в ТЗ.

Никаких первоначальных предоплат. Начну платить

по ходу работы, когда что-то увижу.

ТЗ пришлю по требованию.

jQueryMySQLPHP
13 лет назад
Wood78
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров