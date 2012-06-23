Нужно сделать стандартную страницу захвата с регистрационной формой. Примерный текст есть.
Сообщество вендора сетевого оборудования
Цель: техническое русскоязычное сетевое сообщество для обмена опытом, информировании о новинках, событиях.
ЦА: представители вендора, технические специалисты дистрибьюторов оборудования, сетевые администраторы, будущие заказчики, пользователи оборудования с вопросами.
Пример похожего сайта: http://community.spiceworks.com/
Дизайн: минималистичный и понятный и является важной составляющей.
Функционально сайт делится на 5 разделов:
1 - Главная страница - карта по сайту и информационный отдел (ссылка на небольшие информационные статьи) - лично мне нравится формат mind-map чтобы человек зайдя на сайт сразу увидел как попасть в нужный ему раздел, а не смотрел по менюшкам.
2 - Блоги пользователей и администрации (статьи с обзорами, новинками, видео). Пример: http://habrahabr.ru/
3 - Раздел вопросы ответы. Пример: http://stackoverflow.com/, http://community.spiceworks.com/channel/show/3-networking
4 - Форум с голосованием
5 - База решений (каталог файлов + возможно wiki). Частичный пример: http://xgu.ru/
Эти функциональные 5 разделов могут мапиться на сайт не 1:1, например блоги и форум можно совместить или как-то иначе.
Также:
1 - RSS подписка
2 - Почтовая рассылка
3 - Пользователи (обычный, модератор, администратор) - сквозная авторизация на все разделы
4 - Желательно, авторизация через OAuth, Gmail и прочее.
Технологии:
Без flash, silverlight. Всё остальное - можно (htm/css, php, java, ruby, scala...), главное чтобы сайт было легко и быстро дописывать и добавлять новые модули.
Framework - желательно не самописный.
Срок: 1,5 месяца.
Приемлемо выполнение как 1-м исполнителем "под-ключ", так и несколькими отдельно по частям (дизайн, верстка, программирование).
Если Вы оцениваете этот проект в большую сумму - можно тоже подавать заявку.
Заявки фрилансеров
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