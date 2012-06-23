Сообщество вендора сетевого оборудования

Цель: техническое русскоязычное сетевое сообщество для обмена опытом, информировании о новинках, событиях.

ЦА: представители вендора, технические специалисты дистрибьюторов оборудования, сетевые администраторы, будущие заказчики, пользователи оборудования с вопросами.

Пример похожего сайта: http://community.spiceworks.com/

Дизайн: минималистичный и понятный и является важной составляющей.

Функционально сайт делится на 5 разделов:

1 - Главная страница - карта по сайту и информационный отдел (ссылка на небольшие информационные статьи) - лично мне нравится формат mind-map чтобы человек зайдя на сайт сразу увидел как попасть в нужный ему раздел, а не смотрел по менюшкам.

2 - Блоги пользователей и администрации (статьи с обзорами, новинками, видео). Пример: http://habrahabr.ru/

3 - Раздел вопросы ответы. Пример: http://stackoverflow.com/, http://community.spiceworks.com/channel/show/3-networking

4 - Форум с голосованием

5 - База решений (каталог файлов + возможно wiki). Частичный пример: http://xgu.ru/

Эти функциональные 5 разделов могут мапиться на сайт не 1:1, например блоги и форум можно совместить или как-то иначе.

Также:

1 - RSS подписка

2 - Почтовая рассылка

3 - Пользователи (обычный, модератор, администратор) - сквозная авторизация на все разделы

4 - Желательно, авторизация через OAuth, Gmail и прочее.

Технологии:

Без flash, silverlight. Всё остальное - можно (htm/css, php, java, ruby, scala...), главное чтобы сайт было легко и быстро дописывать и добавлять новые модули.

Framework - желательно не самописный.

Срок: 1,5 месяца.

Приемлемо выполнение как 1-м исполнителем "под-ключ", так и несколькими отдельно по частям (дизайн, верстка, программирование).

Если Вы оцениваете этот проект в большую сумму - можно тоже подавать заявку.