Информационный портал

Нужен сайт под ключ.

Быстрая загрузка страниц, интерактивность.

Общее ТЗ:

- Удобный вывод нескольких блоков (например, информеров и т.п.) на страницы сайта (по крайней мере на главную)

- Новости

- Каталог статей (материалов)

- Комментарии к материалам (с возможностью скрывать и развертывать блок комментов)

- Фотоальбомы

- Видео-каталог (в том числе с возможностью загрузки видео через ссылку на сторонние сервисы)

- Гостевая книга

- Поиск по сайту

- Добавление и модерация контента через сайт

- Группы пользователей

- Система защиты от ботов (современные виды капчи и т.п.)

- Облако тегов

- Сквозная регистрация с движком IPB. Регистрация на сайте - регистрация на форуме. Авторизация на сайте - авторизация на форуме. И наоборот.

Поскольку это сайт под ключ, то это и дизайн сайта.

Его условия: кроссбраузерность, хтмл 5, ксс3

Дизайн будет простой, ненапряжный, но элегантный.

Условия оплаты:

Либо безопасная сделка, либо договоримся.

Условия работы:

Исполнитель оценивает ТЗ, ставит сроки выполнения работы, коих и придерживается, даже если за окном конец света.

Исполнитель должен быть все время на связи. Если фрилансер исчез на неделю без предупреждения - сотрудничество на этом заканчивается.