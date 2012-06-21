Нужно сделать стандартную страницу захвата с регистрационной формой. Примерный текст есть.
Информационный портал
Нужен сайт под ключ.
Быстрая загрузка страниц, интерактивность.
Общее ТЗ:
- Удобный вывод нескольких блоков (например, информеров и т.п.) на страницы сайта (по крайней мере на главную)
- Новости
- Каталог статей (материалов)
- Комментарии к материалам (с возможностью скрывать и развертывать блок комментов)
- Фотоальбомы
- Видео-каталог (в том числе с возможностью загрузки видео через ссылку на сторонние сервисы)
- Гостевая книга
- Поиск по сайту
- Добавление и модерация контента через сайт
- Группы пользователей
- Система защиты от ботов (современные виды капчи и т.п.)
- Облако тегов
- Сквозная регистрация с движком IPB. Регистрация на сайте - регистрация на форуме. Авторизация на сайте - авторизация на форуме. И наоборот.
Поскольку это сайт под ключ, то это и дизайн сайта.
Его условия: кроссбраузерность, хтмл 5, ксс3
Дизайн будет простой, ненапряжный, но элегантный.
Условия оплаты:
Либо безопасная сделка, либо договоримся.
Условия работы:
Исполнитель оценивает ТЗ, ставит сроки выполнения работы, коих и придерживается, даже если за окном конец света.
Исполнитель должен быть все время на связи. Если фрилансер исчез на неделю без предупреждения - сотрудничество на этом заканчивается.
Заявки фрилансеров
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