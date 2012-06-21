Необходимо создать сайт инвестиционного проекта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок170 просмотров

Основные особенности:

одна страница + админ панель (голд кодерс, лицензия)

дизайн по моему макету

13 лет назад
adefis
Денис 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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