Создание интернет-магазина бытовой техники по ТЗ

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Закрыт21 заявка201 просмотр

создание интернет магазина бытовой техники для небольшой подмосковной сети.

ТЗ прилагается, просьба внимательно прочитать ВСЕ страницы!!!

13 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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