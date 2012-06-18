нужно сделать сайт для компании занимающейся написанием курсовые, дипломных работы должен включать: - информация о компании - продажа готовых работ - скачивание бесплатных работ - написание отзывов клиентов ...
Нужен сайт-аналог dai2.ru
Необходимо разработать сайт - аналог dai2.ru. Необходимо изменить дизайн сайта, функционал должен оставаться прежним. Знающему человеку, работы на пару дней. Срок исполнения проекта не должен превышать 5 дней. Бюджет 150$.
Заявки фрилансеров
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