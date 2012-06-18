Нужен сайт-аналог dai2.ru

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки208 просмотров

Необходимо разработать сайт - аналог dai2.ru. Необходимо изменить дизайн сайта, функционал должен оставаться прежним. Знающему человеку, работы на пару дней. Срок исполнения проекта не должен превышать 5 дней. Бюджет 150$.

13 лет назад
gromoboec2
Владислав 
54 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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