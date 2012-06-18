Портал по металлопрокату

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки256 просмотров

Нужен портал со следующими возможностями и разделами:

I. Общее

1) Регистрация на портале фирм, которые собираются представлять свою продукцию на портале, их сотрудников, а также частных пользователей. Анкета, аватар, ник, возраст, имя и всё прочее.

2) Определение региона пользователя и возможность его выбора. Можно указать в анкете, тогда определение будет отключено и будет выбираться из анкеты.

II. Каталог товаров.

3) Каталог товаров. Список категорий товаров редактируется в админке модераторами. Также зарегистрированные сотрудники могут добавлять на рассмотрение новые категории товаров, которых пока нет на портале. Такие категории модераторы могут апрувить или отклонить. При любом из принятых решений автору категории высылается соответствующее уведомление.

4) Добавление товаров зарегистрированными сотрудниками фирм в ручном режиме. То есть никаких загрузок прайс-листов с последующим парсингом. Условно есть три тарифа - на 10, 20 и 30 возможных добавленных товаров, и менеджеры зарегистрированных фирм вручную добавляют через специальную форму свои товары с присвоением той или иной предустановленной категории товара из каталога (см. п. 2). И если такой категории нет, товар не добавляется, а просто уходит уведомление модератору, что, возможно, нужно добавить новую категорию.

5) Покупка товара осуществляется исключительно по телефону или посредством отправки email'а через специальную форму. Никакой онлайн-коммерции и интернет-магазинов. То есть всё довольно просто.

III. Вакансии.

6) Зарегистрированные фирмы могут размещать вакансии и искать пользователей по размещённым резюме. Зарегистрированные пользователи в свою очередь могут размещать резюме откликаться на вакансии.

IV. Форум.

7) Форум со стандартными возможностями: несколько разделов, в каждом разделе темы и т.д. Можно взять стандартный движок. Но важно, чтобы зарегистрированным на портале пользователям не приходилось повторно регистрироваться на форуме. То есть должна быть единая регистрация и авторизация.

Требования к среде разработки и к разработчикам.

1) Обязательно должен быть популярный фреймворк или CMS для простоты поддержки. Ничего самописного.

2) Срок исполнения - не более месяца (хотя бы основного функционала - раздел I).

3) Только свободный разработчик или группа разработчиков. Если есть какие-то другие проекты, обращаться не нужно.

4) Доступность для общения в рабочее время (skype, телефон).

В общем, всё, что требуется для нормальной продуктивной работы.

Указанный бюджет приблизителен, поэтому предлагайте свои цены и сроки. Желательно указать с дизайном и без. Потому что возможно дизайн будем делать сами.

Оплата - в любой удобной форме.

13 лет назад
mCalf
Борис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dkorsar
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$2000
30 дней

Заявки фрилансеров

dkorsar
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание и раскрутка сайта

    нужно сделать сайт для компании занимающейся написанием курсовые, дипломных работы должен включать: - информация о компании - продажа готовых работ - скачивание бесплатных работ - написание отзывов клиентов ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ

    $185

    Требуется создать интернет-магазин детской одежды. Изначально планировал делать на Joomla, очень понравился вот этот дизайн шаблона: http://demo.gavick.com/joomla16/apr2012/ Если вы готовы довести до ума этот шаблон, чтобы в качестве каталога товаров ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-визитка под ключ

    $500

    Требования: 1. Joomla 2. персональный шаблон (ИМЕЕТСЯ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, ЛОГО — которые надо строго соблюдать!) 3. на трех языках русский, английский, казахский 4. забивка контента как ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен интернет-магазин по аналогу

    $500

    Нужен вот такой интернет магазин с уникальным дизайном, функционал весь с сайта http://www.poli-floor.ru/, калькулятор, карта цветов, интернет магазин. Уникальный красивый дизайн обязательно. Жду предложений с ценами и портфолио. С Уважением,Анжелла!

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Корпоративный сайт

    Необходимо создание корпоративно-презентационного сайта "под ключ" Сайт необходимо сделать на 1C Битрикс ТЗ - в приложении Сообщите ОРИЕНТИРОВОЧНО цены и сроки.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазина духов

    $1000

    Задача состоит следующая нужно создать интернет магазин мужской и женской косметики. Разработка будет производиться с нуля. То есть нужен дизайн, верстка и последующее программирование. Более детальное ТЗ будет отдано на рассмотрение ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сделать блог

    $50

    Надо сделать блог . Дизайн не шаблонный , простой( или можно взять шаблонный и доработать ) , поставить лого в шапку . Возможность добавления видео в новости и комменты , новости пишет только админ .Возможность ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт с простым дизайном

    $500

    Разделы сайта: Видео, Музыка, Софт. Образование, Кулинария, Недвижимость, Автотранспорт, Работа, Оптовая торговая площадка, Родничная торговая площадка. ЕСТЬ ПРИМЕР ДИЗАЙНА ДЛЯ САЙТА! ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ!

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется разработать сайт под ключ

    Дополнительный сайт визитка ( ну может чуть посложнее) к основным сайтам компании (artteam.ru spexi.ru). ТЗ представлено в видео-формате. Прошу ознакомиться и написать сможете ли вы реализовать данный проект. А не писать да ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад