нужно сделать сайт для компании занимающейся написанием курсовые, дипломных работы должен включать: - информация о компании - продажа готовых работ - скачивание бесплатных работ - написание отзывов клиентов ...
Портал по металлопрокату
Нужен портал со следующими возможностями и разделами:
I. Общее
1) Регистрация на портале фирм, которые собираются представлять свою продукцию на портале, их сотрудников, а также частных пользователей. Анкета, аватар, ник, возраст, имя и всё прочее.
2) Определение региона пользователя и возможность его выбора. Можно указать в анкете, тогда определение будет отключено и будет выбираться из анкеты.
II. Каталог товаров.
3) Каталог товаров. Список категорий товаров редактируется в админке модераторами. Также зарегистрированные сотрудники могут добавлять на рассмотрение новые категории товаров, которых пока нет на портале. Такие категории модераторы могут апрувить или отклонить. При любом из принятых решений автору категории высылается соответствующее уведомление.
4) Добавление товаров зарегистрированными сотрудниками фирм в ручном режиме. То есть никаких загрузок прайс-листов с последующим парсингом. Условно есть три тарифа - на 10, 20 и 30 возможных добавленных товаров, и менеджеры зарегистрированных фирм вручную добавляют через специальную форму свои товары с присвоением той или иной предустановленной категории товара из каталога (см. п. 2). И если такой категории нет, товар не добавляется, а просто уходит уведомление модератору, что, возможно, нужно добавить новую категорию.
5) Покупка товара осуществляется исключительно по телефону или посредством отправки email'а через специальную форму. Никакой онлайн-коммерции и интернет-магазинов. То есть всё довольно просто.
III. Вакансии.
6) Зарегистрированные фирмы могут размещать вакансии и искать пользователей по размещённым резюме. Зарегистрированные пользователи в свою очередь могут размещать резюме откликаться на вакансии.
IV. Форум.
7) Форум со стандартными возможностями: несколько разделов, в каждом разделе темы и т.д. Можно взять стандартный движок. Но важно, чтобы зарегистрированным на портале пользователям не приходилось повторно регистрироваться на форуме. То есть должна быть единая регистрация и авторизация.
Требования к среде разработки и к разработчикам.
1) Обязательно должен быть популярный фреймворк или CMS для простоты поддержки. Ничего самописного.
2) Срок исполнения - не более месяца (хотя бы основного функционала - раздел I).
3) Только свободный разработчик или группа разработчиков. Если есть какие-то другие проекты, обращаться не нужно.
4) Доступность для общения в рабочее время (skype, телефон).
В общем, всё, что требуется для нормальной продуктивной работы.
Указанный бюджет приблизителен, поэтому предлагайте свои цены и сроки. Желательно указать с дизайном и без. Потому что возможно дизайн будем делать сами.
Оплата - в любой удобной форме.
Выбранный исполнитель
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