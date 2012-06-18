нужно сделать сайт для компании занимающейся написанием курсовые, дипломных работы должен включать: - информация о компании - продажа готовых работ - скачивание бесплатных работ - написание отзывов клиентов ...
Сайт-визитка под ключ
Требования:
1. Joomla
2. персональный шаблон (ИМЕЕТСЯ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, ЛОГО — которые надо строго соблюдать!)
3. на трех языках русский, английский, казахский
4. забивка контента как минимум на русском языке
5. без копирайтов
Сайт визитка для минизавода переработки
1. О заводе
2. Корпоративное управление:
--- Наблюдательный совет
--- Правление
3. Продукция
4. Экология
5. Покупателям:
· ---Список документов
· ---Образец заявки (скачать)
· ---Паспорта качества
· ---Реквизиты
6. Партнёрам
· --- Основные показатели, графики
· --- Объявления
7. Контакты (с формой обратной связи);
Заявки фрилансеров
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