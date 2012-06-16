Требуется разработать сайт под ключ

Дополнительный сайт визитка ( ну может чуть посложнее) к основным сайтам компании (artteam.ru spexi.ru).

ТЗ представлено в видео-формате. Прошу ознакомиться и написать сможете ли вы реализовать данный проект.

А не писать да я всё могу, а где ТЗ?

Этот проект очень важен для нас, прошу отвечать на объявление только ответственных людей, которые действительно хотят работать, а не кормить нас завтраками ( такого опыта у нас хоть отбавляй).

ТЗ тут: http://narod.ru/disk/43559494001.f0dc503db53f3a1a926dcf65f4baeb09/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.rar.html