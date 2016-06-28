Магазин по продаже радиоламп (сделать и заполнить)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок205 просмотров

Требования к магазину

магазин на английском а админка на русском

небольшой дизайн шаблона по тематике радиолампы

движок желательно OpenCart

будет на американском хостинге (уже есть)

прием платежей пейпал

встроеные социальные функции Facebook twitter и др американские

внести в него 200 товаров (скопировать готовое описание и фото)

желающие заняться присылайте образцы работ на емайл

связь по cor (собачка)bk.ru

Opencart
13 лет назад
Maxim_us
46 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

it-64
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$400
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

it-64
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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