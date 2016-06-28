Добрый день! Нужно создать сайт, на подобии http://thebattleofbrands.com/ru Главная Логотип, одно голосование за мои туры через фб, вк, тв, комментарии через социальные сети фб, вк, тв, вход на сайт, ...
Магазин по продаже радиоламп (сделать и заполнить)
Требования к магазину
магазин на английском а админка на русском
небольшой дизайн шаблона по тематике радиолампы
движок желательно OpenCart
будет на американском хостинге (уже есть)
прием платежей пейпал
встроеные социальные функции Facebook twitter и др американские
внести в него 200 товаров (скопировать готовое описание и фото)
желающие заняться присылайте образцы работ на емайл
связь по cor (собачка)bk.ru
Выбранный исполнитель
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