Добрый вечер всем ! Требуется создать сайт по ТЗ . Большая просьба указывать Цены !
Каталог-магазин под ключ
Добрый день!
Необходимо сделать аналог сайта gingerqueen.ру. Т.е. с такой же структурой и возможностями. Естественно дизайн другой, его делаете Вы. Необходимо сделать так, что бы в каталоге, при нажатии на товар, появлялась не картинка увеличенная, а происходил бы переход на страницу товара с описанием.
Так же необходимо заполнить каталог из 500 товарных позиций. Управление сайтом должно быть удобным, чтобы я самостоятельно мог вносить изменения в каталог, добавлять новости. Сайт должен дружить с поисковиками и в перспективе с Яндекс маркетом.
Просьба указывать срок исполнения и стоимость за проект с учетом вышесказанного.
Сайту потребуется продвижение, если вы сможете взяться за это, предпочтение будет отдано вашей заявке. Ключевые слова по которым потребуется продвижение - "сумки кожаные женские оптом" "кожаные сумки оптом"
Просьба указать ориентировочный бюджет на продвижение.
Выбранный исполнитель
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