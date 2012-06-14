Каталог-магазин под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
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Закрыт21 заявка229 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать аналог сайта gingerqueen.ру. Т.е. с такой же структурой и возможностями. Естественно дизайн другой, его делаете Вы. Необходимо сделать так, что бы в каталоге, при нажатии на товар, появлялась не картинка увеличенная, а происходил бы переход на страницу товара с описанием.

Так же необходимо заполнить каталог из 500 товарных позиций. Управление сайтом должно быть удобным, чтобы я самостоятельно мог вносить изменения в каталог, добавлять новости. Сайт должен дружить с поисковиками и в перспективе с Яндекс маркетом.

Просьба указывать срок исполнения и стоимость за проект с учетом вышесказанного.

Сайту потребуется продвижение, если вы сможете взяться за это, предпочтение будет отдано вашей заявке. Ключевые слова по которым потребуется продвижение - "сумки кожаные женские оптом" "кожаные сумки оптом"

Просьба указать ориентировочный бюджет на продвижение.

13 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$320
14 дней

Заявки фрилансеров

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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